et Léa Stassinet

publié le 23/01/2020 à 18:31

"Ma porte est ouverte et elle l'est depuis le premier jour". Benjamin Griveaux, candidat désigné officiellement par La République en Marche pour les municipales à Paris continue de tendre la main à son adversaire de la majorité, Cédric Villani. "Il est le bienvenu pour enrichir cette équipe et ce projet", a affirmé Benjamin Griveaux sur RTL ce jeudi 23 janvier.

"Nous avons su mettre de côté les sujets personnels, les ambitions personnelles avec Pierre-Yves (Bournazel, ndlr) et Mounir (Mahjoubi, ndlr)", rappelle-t-il, faisant référence aux ralliements de ces deux anciens prétendants à la mairie de Paris. "Que Cédric (Villani, ndlr) fasse ce chemin, et qu'on puisse enfin parler du fond".

La veille, Cédric Villani réagissait au même micro à propos de l'ultimatum posé par La République En Marche. Selon nos informations, le parti présidentiel hausse le ton et veut en terminer avec la guerre fratricide pour la conquête de la capitale. Si Cédric Villani dépose officiellement ses listes, et qu'il ne rallie pas Benjamin Griveaux, il sera exclu.

Une décision radicale, trop radicale même pour le candidat officiel de LaREM. "J'ai dit que je serai un maire qui souhaite rassembler des gens de talent au-delà des sensibilités. Et que donc dans cette attitude, on ne commençait pas par exclure les uns et les autres", a expliqué Benjamin Griveaux.