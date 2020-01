publié le 13/01/2020 à 19:02

"Ce qu'il faut c'est que tous celles et ceux qui peuvent se passer d'un véhicule personnel puissent s'en passer en ayant des alternatives". Lundi 13 janvier, la maire de Paris Anne Hidalgo, candidate pour un second mandat, a affirmé se tourner vers un Paris sans voiture.

"C'est ce vers quoi on va", a-t-elle déclaré au micro de BFMTV. Anne Hidalgo a annoncé ce week-end qu'elle se représentait pour sa succession et a évoqué un certain nombre de propositions pour réduire la place de la voiture en ville.

Anne Hidalgo souhaite notamment piétonniser le centre de Paris : "Il y aura une navette électrique qui permettra de relier différents points du centre de Paris pour que les habitants, les visiteurs, puissent se déplacer à l'intérieur de ce centre". Sans oublier que les commerçants pourront, évidemment, continuer à se faire livrer.

Pour la candidate à sa succession : "Objectivement, c'est quand même le mandat du vélo. Et donc 100% vélo de 2020 à 2026".