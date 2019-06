publié le 02/06/2019 à 07:49

David Belliard peut-il battre Anne Hidalgo et remporter la bataille des municipales à Paris ? Le candidat choisi samedi 1er juin par son parti Europe Écologie - Les Verts en est en tout cas convaincu.



"Notre objectif est clair, devenir maire de Paris, et transformer la ville pour qu'elle réponde aux grands enjeux que sont les enjeux climatiques et sociaux. On a toujours dit qu'on était en situation de gagner Paris et de grandes collectivités, et les municipales vont le montrer", affirme-t-il au micro de RTL.

Celui qui assure avoir un "projet différent de celui d'Anne Hidalgo", basé sur un "modèle de ville libéré de la société de la surconsommation et de la surproduction" est arrivé en tête du premier tour de la primaire organisée par EELV avec 49,61% des voix contre 40,16% pour son adversaire Julien Bayou, conseiller régional d'Ile-de-France et porte-parole du parti.

Ce dernier s'est désisté à l'issue de ce premier tour. David Belliard a salué cette décision "qui fait honneur à notre mouvement. Nous partons rassemblé(e)s pour ces élections municipales, pour faire le Paris de l'écologie !", a-t-il lancé.

À écouter également dans ce journal

Décès - Le philosophe Michel Serres s'est éteint samedi 1er juin à l'âge de 88 ans. Historien des sciences, il s'est intéressé à toutes les formes de savoirs, en anticipant les bouleversements technologiques. Petite poussette en 2012, fut l'un de ses grands succès d'édition.



Politique - Après les élections européennes, la recomposition de l'échiquier politique se confirme. 51% des Français jugent que Marine Le Pen incarne bien la droite et 42 % pensent de même d'Emmanuel Macron, alors que Laurent Wauquiez l'incarne mal pour 70 % des personnes interrogées, selon les résultats d'un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.



Football - Liverpool est à nouveau sur le toit de l'Europe, grâce à un succès sur Tottenham 2-0 en finale de la Ligue des Champions hier soir à Madrid.