et AFP

publié le 10/03/2020 à 02:27

À seulement six jours du premier tour des élections municipales, les mesures se multiplient pour éviter la propagation du coronavirus. C'est le cas à Montpellier où le maire sortant, Philippe Saurel, a commandé 320.000 stylos afin que chaque électeur puisse émarger sans risque de transmission de la maladie.

"Nous sommes devant une épidémie complexe, multiforme. C’est pourquoi nous tenons évidemment compte de toutes les recommandations du Ministère de la Santé, et nous prenons ce jour une série de protocoles complémentaires afin de permettre à chaque citoyen de venir voter en toute sérénité", a expliqué Philippe Saurel dans un communiqué. Après avoir signé la liste d'émargement, chacun sera libre ensuite de garder le stylo.

160.000 stylos seront donc mis à disposition lors du premier tour programmé ce dimanche 15 mars, avant une commande identique prévue pour le second tour, le dimanche 22 mars. Le jour du vote, le maire préconise par ailleurs aux citoyens de "privilégier les heures creuses", "d'éviter les horaires d'affluence " et de respecter "un mètre d'intervalle entre chaque individu". Du gel hydroalcoolique sera également mis à disposition à l'entrée de tous les bureaux de vote, en plus du savon dans les sanitaires, précise le communiqué.