Municipales 2020 : le programme très vert d'Anne Hidalgo

et AFP

publié le 12/01/2020 à 03:47

Anne Hidalgo a annoncé sa candidature à un second mandat en tant que maire de Paris, dans un entretien accordé au journal Le Parisien. Elle avance des propositions pour sa réélection.

Critiquée pour sa politique d'urbanisme, notamment de privilégier les pistes cyclable à tout crin au dépens de la voiture, la candidate propose de faire de Paris une ville "100 % vélo", avec l'aménagement de nouvelles pistes, en gagnant sur les places de stationnement et la création de nouvelles liaisons entre la capitale et d'autres villes du Grand Paris.

Toujours plus verte, l'édile souhaite la création de forêts urbaines, sur les parvis de l'hôtel de Ville, de la gare de Lyon ainsi que derrière l'Opéra Garnier et la création de deux grands parcs, quartier Bercy-Charenton et dans le XVe arrondissement.

L'actuelle maire souhaite piétonniser le centre de Paris en limitant la circulation dans les quatre premiers arrondissements. Seuls les véhicules de secours, les taxis, les navettes électriques ainsi que les riverains pourraient circuler. La candidate souhaite par ailleurs que les cantines soient rendues bio à 100 % et aménager deux grands potagers dans les bois de Vincennes et de Boulogne.

La porte de la Chapelle "digne des Invalides"

Anne Hidalgo souhaite transformer les portes de Paris en places, en commençant par la porte de la Chapelle, qui, au lieu d'être la colline du crack, devienne "digne de la place des Invalides". Elle assure que le budget propreté de la ville sera porté de 500 millions à un milliard d'euros par an.

Côté social, la maire souhaite porter la part du logement social et intermédiaire à 25 % (contre 22,6 % en 2020) en maintenant l'encadrement des loyers. Surtout, la maire souhaite organiser un référendum pour définir les conditions d'usage de la plateforme de locations d'appartement AirBnb, accusée de priver les Parisien de logements.

"Pas d'augmentation d'impôts"

Enfin, alors que les transports sont bloqués par la grève contre la réforme des retraites, Anne Hidalgo souhaite offrir la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans résidant Paris. Concernant le financement, "il n'y aura pas d'augmentation d'impôts", promet la candidate qui donne rendez-vous en mars.