Les prévisions SNCF et RATP pour le week-end du 11 et 12 janvier

publié le 10/01/2020 à 19:26

Cela fait plus d'un mois que le trafic à la RATP est perturbé par une grève contre la réforme des retraites sans précédent. Samedi 11 janvier, le trafic restera très compliqué dans les métros parisiens.

Seules les lignes 1 et 14 circuleront normalement. 13 lignes seront assurées partiellement, en journée ou seulement l'après-midi.

De 9h à 17h30, la ligne 5 fonctionnera avec 1 train toutes les 7 minutes. La ligne 10 fonctionnera aux mêmes heures avec 1 train toutes les 8 minutes. L'après-midi, de 13h à 18h, plusieurs lignes circuleront. La ligne 3bis avec 1 train toutes les 5 minutes. La ligne 4 avec 1 train toutes les 4 minutes. La ligne 7 avec 1 train toutes les 6 minutes. La 7bis avec 1 train toutes les 7 minutes. La ligne 12 roulera seulement entre Concorde et Mairie d'Issy de 13h à 18h.

Côté RER, le A sera ouverte de 5h à 21h et fonctionnera avec un train sur deux. Le RER B sera disponible de 7h30 à 20h30 avec 1 train sur 4 au départ de Saint-Rémy-les-Chevreuses et de Massy-Palaiseau, 1 train sur 2 au départ de Robinson et 1 train sur 3 entre Bourg La Reine et Gare du Nord.

[Mouvement Social]⚠️Pour le 11/01, la #RATP prévoit un trafic très perturbé, avec une nette amélioration par rapport aux week-ends précédents. Toutes les lignes de métros seront ouvertes en journée ainsi que les #RERA et #RERB. Nos prévisions ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/EKfXpkpkZ6 — RATP Group (@RATPgroup) January 10, 2020

Le trafic SNCF pour samedi 11 janvier

En moyenne 5 TER sur 10 circuleront, 4 TGV sur 5 et 3 Transilien (trains de banlieue parisienne) sur 5 seront en circulation, a annoncé vendredi la direction.

La SNCF prévoit seulement 2 train Intercités sur 5 et un trafic international "peu perturbé". Enfin, 9 Ouigo sur 10 circuleront.

Le groupe ferroviaire rappelle que "tous les TGV Inoui et Ouigo disponibles à la vente jusqu'à jeudi 16 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l'Assistant SNCF, sur OUI.sncf et tous les autres canaux de vente" et rappelle également que 500.000 places sont disponibles à moins de 40 euros.

Le trafic SNCF pour dimanche 12 janvier

Pour dimanche, le trafic sera assuré avec 5 TER sur 10, 4 TGV sur 5 et 2 Transilien sur 5. 9 Ouigo sur 10 circuleront et seulement 2 Intercités sur 5 rouleront.



La SNCF a d'ores et déjà annoncé un retour progressif à la normale pour les lignes grande vitesse à partir de lundi 13 janvier, avec 9 TGV sur 10 et 10/10 pour certaines régions.