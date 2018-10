et AFP

publié le 25/10/2018

La justice a finalement validé la piétonnisation des voies sur berges à Paris. L'annulation de la piétonnisation des voies sur berges à Paris avait pourtant été confirmée en appel lundi 22 octobre par la cour administrative. Un revers pour la maire Anne Hidalgo.



Mais mardi, le tribunal administratif a validé un autre arrêté pris par la mairie de Paris, cette fois au nom de la défense du patrimoine. Les berges sont en effet classées au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1991.



Relevant que le tronçon concerné se situe dans "le cœur historique de Paris et à proximité de monuments emblématiques", le tribunal a rejeté les demandes des plaignants. Ils avaient fait valoir notamment que "la mairie de Paris n'est pas propriétaire du domaine public et que le classement au patrimoine de l'Humanité ne peut justifier l'interdiction de la circulation".





Les élus de la capitale se sont réjouis de la décision du tribunal sur Twitter, notamment Christophe Najdovski, l'adjoint en charge des Transports et des Espaces publics, tout comme Patrick Bloche, l'adjoint déléguée à l'Éducation.

Les berges piétonnes le resteront. Le tribunal administratif vient de confirmer leur piétonisation. Depuis 2016, chaque jour, les Parisiens, les métropolitains et tous les amoureux de Paris plébiscitent cet espace de respiration inscrit au cœur de la capitale. — Christophe Najdovski 25 octobre 2018

Validation de l'arrêté de piétonnisation d'Anne Hidalgo Merci au Tribunal administratif d'avoir dit le droit au nom de l'intérêt général et particulièrement de celui de tous les enfants de Paris — Patrick BLOCHE 25 octobre 2018