Municipales 2020 : le coronavirus peut-il influencer le scrutin ?

publié le 09/03/2020 à 16:48

Le gouvernement a décidé de ne pas reporter les élections municipales qui doivent avoir lieu ces dimanches 15 et 22 mars prochain. En revanche, des mesures sanitaires seront prises. Mais cela pourrait ne pas suffire à rassurer les électeurs, et influencer le scrutin. 28 % des Français envisagent de ne pas aller voter, d'après un sondage IFOP, ce qui représente entre 6 et 8 millions d'électeurs.

"Ce sont essentiellement les personnes âgées qui sont les plus inquiètes de pouvoir contracter le coronavirus, et donc qui s'interrogent le plus : 'vais-je ou pas me déplacer dimanche prochain dans les bureaux de vote ?', explique Jean-Daniel Lévy, de l'IFOP. Cela peut avoir une conséquence politique double."

"Avec une baisse de la participation des personnes qui sont des personnes âgées, dont on sait qu'elles vont voter en général de manière relativement importante aux élections, il pourrait y avoir une baisse de la droite puisque cette population a tendance à voter pour la droite", prévient le sondeur.

"Avec la double conjonction d'une part plus importante de jeunes et de thématique de santé, il y a une possibilité pour les listes Europe écologie-Les Verts de pouvoir en tirer un bénéfice dans le cas de ces élections municipales où on sait bien en plus que la question environnementale est la deuxième préoccupation des Français", ajoute Jean-Bernard Lévy.