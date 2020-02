publié le 28/02/2020 à 04:50

C'est un calvaire qui aura duré pratiquement deux semaines. Un couple, habitant dans la commune de Creil et âgé de 90 et 86 ans, est resté bloqué dans son logement à partir du jeudi 13 février. En cause, une panne d'ascenseur lui a empêché de se déplacer et descendre les trois escaliers qui le séparait du rez-de-chaussée.

Ce problème récurent dans l'immeuble est habituellement réglé en un jour ou deux précise Le Parisien, mais cette fois-ci ils auront dû attendre jusqu'au mercredi 26 février, soit 13 jours après le début de la panne, pour ne plus restés cloîtrés chez eux. Une période durant laquelle Michel a été contraint d'annuler une échographie cardiaque qu'il devait faire ce lundi 24 février.

Contacté par le quotidien régional, ce nonagénaire a assuré qu'aux côtés de sa femme, "on devient dépendants et c'est difficile". "On essaye de bien le prendre mais cela reste compliqué à vivre. D'autant plus que nous n'avons aucune explication sur ce délai inhabituel" a-t-il assuré.