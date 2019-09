Municipales 2020 : LaREM va faire des "alliances", estime Olivier Mazerolle

publié le 08/09/2019 à 20:21

Avec les élections municipales de 2020 qui se profilent et la campagne qui a déjà débuté dans la capitale, les rumeurs se multipliaient pour laisser entrevoir la possibilité d'une candidature d'Édouard Philippe. Mais le premier ministre a récusé, ce dimanche 8 septembre à Bordeaux, toute volonté de se présenter, estimant que cela n'aurait "aucun sens".

"Il a coupé la tête au canard qui courrait dans les officines et les rédactions. Il ne sera pas candidat à Paris même si Emmanuel Macron le lui demandait", résume Olivier Mazerolle. "Donc c'est clair maintenant, pour la République en Marche il y a un duel parisien Griveaux -Villani. Le premier Griveaux est candidat officiel et le second Vilanni un candidat de substitution tout désigné s'il arrivait à prendre l'avantage", précise-t-il.

Durant ce week-end, LaREM n'a donc pas réglé de manière définitive la question des candidatures pour les municipales mais "les militants sont clairement invités à faire profil bas", estime Olivier Mazerolle. "Édouard Philippe et François Bayrou ont donné une leçon de briscard politique en expliquant qu'une municipale c'est avant tout affaire de lien avec les électeurs beaucoup plus qu'une appartenance partisane", ajoute-t-il.

"Il y aura donc des alliances avec des élus de droite et des élus gauche et tant pis si le candidat à la mairie ne porte pas l'étiquette République en Marche, l'essentiel c'est d'être dans l'équipe victorieuse", conclut l'éditorialiste.