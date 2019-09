Griveaux tacle Villani sur RTL : "On ne s’improvise pas candidat à la mairie de Paris"

publié le 05/09/2019 à 07:53

"Cédric Villani n'a pas tenu sa promesse et je le regrette", a déclaré Benjamin Griveaux jeudi 5 septembre sur RTL. Le candidat intronisé par La République En Marche tient à souligner que celui qui était son adversaire s'était engagé à soutenir le vainqueur de cette lutte interne. Pour l'ancien porte-parole du gouvernement, Cédric Villani "n'est pas candidat" estampillé "La République en Marche".

Mais comme il l'avait déjà indiqué, Benjamin Griveaux a répété qu'il ne souhaite pas exclure son rival du parti présidentiel. Pour autant, il n'a pas manqué de lui adresser un tacle : "On ne s’improvise pas candidat à la mairie de Paris en quelques semaines", affirmant que lui avait préparé sa campagne pendant des mois.



L'ancien porte-parole du gouvernement, ne perd cependant pas espoir de rallier Cédric Villani à sa cause. "J'ai un seul objectif : rassembler le plus largement possible ceux qui veulent une alternative et Paris et ceux qui souhaitent qu'Anne Hidalgo ne fasse pas un deuxième mandat".

Benjamin Griveaux a ainsi rappelé qu'il avait "écrit" à celui qui n'était pas encore son rival le 23 août dernier, lui proposant de "co-piloter sa campagne". "Je suis certain que nous nous retrouverons", a-t-il affirmé.