Municipales 2020 : pourquoi les ministres ne pourront plus cumuler

publié le 05/09/2019 à 16:35

Interdiction formelle d'être maire et ministre, il faudra choisir. Le chef du gouvernement a fait savoir, lors d'une conférence de presse après un séminaire gouvernemental, que les ministres candidats aux municipales devront démissionner s'ils sont élus.

Aucun passe droit, même pour les plus petites villes. "On ne peut pas faire croire aux Français que c'est facile de gérer une petite commune et garder son ministère", confie un proche du Premier ministre. Cela serait du mépris. Surtout à l'heure où ces élus racontent les agressions, les insultes et les difficultés de leur quotidien".

Dans la soirée du 4 septembre, Matignon l'a rappelé : "Bien sûr, il faut lire dans notre choix un signe de reconnaissance du travail de nos élus locaux". Un message envoyé à certains ministres ambitieux comme Sébastien Lecornu, ministre des Collectivités territoriales, tenté par la mairie de Vernon, dans l'Eure. Ou encore Gérald Darmanin qui pourrait encore être candidat à Tourcoing, ainsi que Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture qui lorgnerait l’Hôtel de ville de Biarritz. Ça sera soit l'un soit l'autre.

Pour rester au gouvernement et tout de même se présenter aux municipales, une seule solution, se rabattre sur un poste d'adjoint ou de conseiller municipal.