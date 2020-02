publié le 28/02/2020 à 06:30

Si un Français sur trois a une bonne opinion de son maire, ils sont pourtant peu nombreux à connaître la gratification de leurs élus locaux. Les salaires de maires dépendent en fait de la taille de la ville dont ils sont à la tête.

Pour les communes de moins de 500 habitants, les maires touchent 646 euros brut par mois. Le salaire monte à 1.178 euros pour les édiles des communes entre 500 et 999 habitants, puis à 3.421 euros pour une ville moyenne de 50.000 habitants. Au-dessus de 100.000 habitants, la gratification monte à 5.512 euros.

Paris, Lyon et Marseille sont des exceptions au sein de cette grille de salaires. Anne Hidalgo, Gérard Collomb, et Jean-Claude Gaudin gagnent respectivement 8.650 euros, 8.227, et 8.137 euros.

Les adjoints sont également rémunérés, à une hauteur située entre le tiers et la moitié de la rémunération d'un maire. Quant aux conseillers, s'il s'agit d'une ville de moins de 100.000 habitants, leur travail est bénévole. Pour une ville de plus de 100.000 habitants, les conseillers ne touchent que 228 euros par mois. À noter toutefois, les conseillers de la mairie de Paris, de Lyon ou de Marseille sont bien mieux payés avec respectivement 4.807 euros, 1.304 euros et 1.856 euros.

Le salaire de tous les maires de France en ligne

Il est possible de retrouver l'intégralité des salaires et de chercher combien coûtent au total les élus de votre commune sur le site Annuaire Mairie.