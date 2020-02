publié le 27/02/2020 à 08:40

Où en sont les discussions entre Cédric Villani et Agnès Buyzn ? Les proches de l'ancien député de la majorité décrivent des relations froides entre les deux candidats à la mairie de Paris.

De son côté, la candidate LaREM souligne, à l'antenne de RTL, que "beaucoup plus de choses" les "rapprochent", "que de choses" qui les "éloignent". "Je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité que nous aurons à nous rapprocher au deuxième tour", ajoute-t-elle. L'ancienne ministre de la Santé estime qu'il "est important d'avoir une personnalité comme Cédric Villani à la mairie de Paris".

Quant à un éventuel rapprochement avec Rachida Dati, candidat Les Républicains à Paris, Agnès Buzyn répond : "Je voudrais connaître son programme pour savoir si je peux me rapprocher d'elle. La sécurité et la propreté, c'est le minimum que l'on doit aux Parisiens (...) Son programme n'est pas clair. Je veux du rassemblement sur mes projets, ils sont les plus équilibrés et complets".