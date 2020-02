publié le 27/02/2020 à 01:40

"On veut respirer, pas vous ?" À moins d'un mois du premier tour des élections municipales, l'association de défense de l'environnement Greenpeace veut marquer les esprits. À Lyon, une campagne d'affichage sauvage a été menée sur la devanture du local de campagne de Gérard Collomb.

Sous les affiches du maire sortant candidat à sa propre réélection dans la capitale des Gaules, on peut lire "Ville polluée = enfants en danger" ou encore "Lyon suffoque, de l'air". À travers ces messages, Greenpeace demande "action et engagements sur la réduction de la place de la voiture" et "sur la réduction de la pollution".

L'association lyonnaise demande notamment l'abandon du projet autoroutier nommé "l'anneau des sciences". Cette autoroute doit permettre de contourner Lyon par l'Ouest et lutter contre la saturation de l'A6/A7.

Nos militants rendent visite au QG de #Collomb pour lui demander action et engagements :

- sur la réduction de la place de la 🚗 & l'abandon des projets autoroutiers

- sur la réduction de la #pollution 😷 dont les enfants sont les 1ères victimes#OnVeutRespirer pas vous?#Lyon pic.twitter.com/0WFCX3Hlnq — Greenpeace Lyon (@greenpeacelyon) February 26, 2020