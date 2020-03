et Youen Tanguy

publié le 15/03/2020 à 19:51

"C’est important que ce moment démocratique se tienne." C'est ce qu'a déclaré le président de la République ce dimanche 15 mars au Touquet après s'être rendu aux urnes, alors que la France subit la pandémie de coronavirus.

Emmanuel et Brigitte Macron sont passés dans des isoloirs sans rideaux et se sont nettoyés les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition avant et après le vote, conformément aux mesures prises par les mairies, pour éviter que les électeurs ne transmettent ou n'attrapent le coronavirus.

"Ma priorité absolue c’est de protéger nos concitoyens en faisant en sorte que notre pays, notre nation se tienne face à cette épidémie", a estimé le chef de l'État. C’est pour cette raison que j’ai annoncé dès jeudi soir la décision de fermer des crèches aux universités puis que le ministre de la santé et le Premier ministre ainsi que le ministre de l’Intérieur ont pris des mesures complémentaires qui ont consisté à réduire les rassemblements puis décidé de fermer à partir d’aujourd’hui les cafés, restaurants et commerces qui sont non essentiels à la vie du pays".

Je suis garant de la sécurité et de la santé de nos concitoyens. Emmanuel Macron Partager la citation





"Mais nous allons continuer à aller faire nos courses et donc il était légitime et d’ailleurs notre comté scientifique nous l’a redit hier de pouvoir sortir pour aller voter en prenant les précautions d’usage. Je suis garant de la sécurité, de la santé de nos concitoyens mais également de la vie démocratique de notre pays."

Des déclarations qui n'ont visiblement pas convaincu les Français qui avaient boudé les urnes à la mi-journée. La participation (38,77%), en baisse de 16 points à 17h, par rapport à 2014, laisse en effet présager un scrutin historique en termes d'abstention.