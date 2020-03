publié le 15/03/2020 à 08:42

La France atteint ce dimanche 15 mars une nouvelle séquence dans la lutte contre le coronavirus. Des mesures drastiques ont été prises par le gouvernement pour tenter de freiner l’épidémie. Mais pour autant, pas question d’annuler les élections municipales.

Les bureaux de vote ont ouvert comme prévu à 8h du matin, et ce malgré l’appel de nombreux politiques, médecins mais aussi citoyens via les réseaux sociaux pour reporter ce scrutin. C’est non : tous aux urnes. Ou presque…

Édouard Philippe a dit qu’il n’était pas plus dangereux d’aller voter que de se rendre au supermarché pour faire ses courses. Mais les électeurs ne se sont pas précipités dans les bureaux de vote.

Bureaux de vote déserts

Dans le 15e arrondissement de Paris, à 8h, le bureau numéro 1 était désert à l’ouverture et occupé uniquement par les assesseurs. Un seul votant s’est présenté. "On prend les précautions, après la vie elle continue. Faut bien reprendre le dessus. Faut bien qu'on assume le travail. Faut bien qu'on aille voter. (…) On l'attrape, on l'a, on l'a pas…", a témoigné Éric au micro de RTL.

Toutes les mesures de précaution ont été mises en place pour rassurer les votants. Mais malgré tout, on s'attend à un fort taux d'abstention dans ce bureau, comme partout en France. "On est dans l'inconnue la plus totale puisqu'on ne sait pas quelle incidence ça va avoir sur les électeurs en vérité. (…) On a des taux de participation qui tombent dans la journée. On verra bien ce soir ce que ça donne", a déclaré Françoise Malassis, présidente du bureau de vote numéro 1 du 15e arrondissement de la capitale.

