Municipales 2020 à Paris : "On n'est pas à Koh-Lanta là", a lancé Dati à Buzyn

C'est une véritable phrase choc qui n'est pas passée inaperçue ce lundi 9 mars lors du deuxième débat des municipales à Paris. Rachida Dati s'en est prise à Agnès Buzyn concernant la question des possibles alliances au second tour : "On n'est pas à Koh-Lanta là. Ce n'est pas des alliances entre vous et à qui vous donnez le collier d'immunité", a déclaré la candidate Les Républicains. Rachida Dati appuie là où ça fait mal.

La future stratégie d'alliance des marcheurs crée d'ailleurs des remous au sein de la majorité. Tout est parti d'une phrase d'Agnès Buzyn, jugée maladroite par ses propres troupes, où la candidate de La République En Marche s'est dite ouverte à des discussions "par arrondissement" avec les listes de son adversaire de la droite.

Plusieurs ténors de la majorité comme Marlène Schiappa ou encore Pierre Person ont jugé utile de dire publiquement que l'objectif de battre Anne Hidalgo ne pouvait en aucun cas justifier un quelconque soutien à des listes de Rachida Dati.

Depuis, l'ancienne ministre de la Santé n'a cessé de tenter de corriger le tir en évoquant un ralliement dans le sens inverse, "des listes de la droite vers les siennes". De son côté, Emmanuel Macron ne veut pas d'un soutien à Rachida Dati car il sent derrière elle la volonté de la droite de se refaire.

Quand #kohLanta se mêle à la campagne municipale à Paris. Le conseil des candidats à la mairie est réuni. La parole à @datirachida qui répond à @agnesbuzyn ! Les alliances ce sera pour plus tard 😜ma sentence est irrévocable. Merci @Dkbl_ pour la vidéo pic.twitter.com/IpQPHKS2Kg — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) March 10, 2020