Municipales à Paris : "Tout se concentre sur le premier tour", affirme Villani sur RTL

publié le 11/03/2020 à 08:27

Cédric Villani, candidat dissident LaREM s'est exprimé ce mercredi 11 mars sur RTL et a témoigné de l'importance du premier tour des élections : "Le premier tour c'est celui dans lequel les citoyens sont invités à se prononcer pour le projet qui les convainc le plus, pour le projet qui saura le mieux défendre leurs intérêts".

"Au premier tour on choisit, au second on élimine", déclare le candidat, qui souhaite pour l'instant se concentrer sur le scrutin du 15 mars. "Dans ce premier tour, c'est projet-contre projet, c'est savoir quel est le programme, le projet qui saura le mieux répondre aux besoins et demandes des Parisiens et des Parisiennes", affirme Villani, avant d'aborder notamment des "espaces verts, espace apaisé, mieux régulé, mieux géré".

Le candidat qui a été exclu du parti LaREM ne regrette en aucun cas sa participation aux élections : "Nous avons mené notre campagne sans se laisser décourager par tout le bazar qui envahissait cette campagne (...) avec un programme, dont beaucoup de monde s'accorde à dire qu'il est le plus complet".