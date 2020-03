Municipales 2020 à Paris : Agnès Buzyn a-t-elle parlé trop vite des alliances ?

publié le 11/03/2020 à 10:00

Agnès Buzyn a-t-elle parlé des alliances du second tour trop tôt ? La candidate La République En Marche pour les élections municipales à Paris n'a pas hésité à aborder la très stratégique question des alliances, dès l'officialisation de sa candidature.

La candidate LaREM aux municipales à Paris, a affirmé qu'elle ne ferait "pas d'alliances de partis" au deuxième tour des municipales à Paris tout en ouvrant la porte à "des discussions par arrondissement". "Je pense que les Parisiennes et les Parisiens en ont marre de ces clivages droite-gauche. Gérer la ville de Paris n'est pas être socialiste ou LR", a-t-elle déclaré, ajoutant vouloir proposer "une voie centrale".

Pourtant, à deux semaines du scrutin, elle soulignait sa proximité avec certaines formations politiques aussi engagées dans la course pour l'Hôtel de Ville. Elle a notamment dit être en relation avec le candidat ex-LaREM Cédric Villani : "Il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent dans nos programmes que de choses qui nous séparent", "j'ai énormément de respect pour lui et je pense qu'il a du respect pour moi".

Des tentatives échouées de rapprochement avec Villani

Entre les partisans d'un accord entre Agnès Buzyn et la candidate Les Républicains Rachida Dati dans un front anti-Hidalgo et ceux qui poussent pour une grande alliance avec Cédric Villani qui pourrait aller jusqu'aux Verts, un député La République En Marche en appelle au principe de réalité, selon des propos rapportés par l'AFP : "On n'est pas non plus obligé de s'allier avec les majoritaires. Être dans l'opposition, ça n'est pas si grave..."

À peine entrée dans la campagne, Agnès Buzyn a rencontré Cédric Villani. C'est alors que le bras-de-fer entre le mathématicien et le parti de la majorité a pris un tout autre tournant. Un dialogue courtois a repris entre le candidat dissident, exclu de LaREM, et la tête de liste macroniste pour préparer un éventuel rapprochement. Mais bien qu'en baisse continue, avec 7% à 10% d'intentions de vote, Cédric Villani s'accroche et prévient qu'il discute "avec les uns et les autres".

"Moi, je vois un programme qui est axé sur la sécurité et la propreté, un programme qui, de toute évidence, parle à la droite", a-t-il commenté. Aux yeux du mathématicien, qui se définit "ni de droite ni de gauche", ces deux thèmes sont des "figures obligatoires" qui sont aussi dans son programme puisqu'il veut mettre en place une police municipale et utiliser l'intelligence artificielle pour le nettoyage des rues. "Mais l'intérêt c'est ce qu'on va faire par-dessus", a insisté Cédric Villani, laissant entendre qu'il était seul à se projeter résolument vers l'avenir.

Rachida Dati enfonce Agnès Buzyn

Selon un dernier sondage Ipsos-Sopra Steria, Anne Hidalgo reste en tête avec 25% d'intentions de vote au premier tour du 15 mars mais est talonnée par la liste de Rachida Dati (24%), en progression de 4 points. Le duo de tête creuse l'écart avec la liste LaREM d'Agnès Buzyn, stable à 19% depuis une précédente enquête il y a deux semaines. En perte de vitesse, la liste EELV de David Belliard est créditée de 12% (-1) et celle de Cédric Villani (ex-LaREM) de 7% (-2).



L'option d'un éventuel rapprochement entre Rachida Dati et Agnès Buzyn a ainsi refait surface. Hypothèse freinée par Marlène Schiappa. Lors d'une interview sur BFMTV, la secrétaire d'État, présente sur la liste de la majorité dans le XIVe arrondissement. "Je ne ferai pas la campagne de Rachida Dati", si Agnès Buzyn décide de fusionner les listes dans cet arrondissement.



Ces tactiques politiques affichées dans les médias sont devenues un argument de campagne pour l'opposition. Rachida Dati a taclé Agnès Buzyn sur LCI le 9 mars : "Je suis profondément choquée alors même que le premier tour n'a pas eu lieu que Madame Buzyn organise des combines de second tour. La politique c'est de la dynamique, pas de la combine".