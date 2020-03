publié le 11/03/2020 à 09:35

"Vous me parlez de connivence, je crois qu'hier soir (mardi 10 mars, ndlr) je n'ai pas non plus ménagé mes critiques, par rapport au bilan d'Anne Hidalgo", déclare le candidat dissident LaREM au micro RTL ce mercredi 11 mars, avant d'ajouter : "L'équipe d'Anne Hidalgo s'est avérée incapable de répondre aux grands défis posés par l'évolution des pratiques, par l'arrivée des nouvelles mobilités".

Cédric Villani reproche une mauvaise gestion à la municipalité actuelle, il dénonce, entre autres, "la multiplication des travaux non contrôlés, le grand bazar sur les routes, avec les conflits entre les voitures, les vélos, (on a vu) les incivilités se multiplier".

Et s'il a été courtisé par Agnès Buzin, candidate LaREM qui est entrée dans la course à la mairie de Paris tardivement, Cédric Villani réfute une coalition : "Je suis un homme d'ouverture, de dialogue, je discute avec tous, il n'empêche que les idées majeures, celles qui sous-tendent mon programme, en particulier l'agrandissement de Paris, le renouveau de la démocratie parisienne, l'idée de construction d'une métropole zéro carbone, cela je ne le retrouve nul part ailleurs" a-t-il souligné.

"Le projet dans le quel on se préoccupe à la fois de réparer les problèmes du quotidiens, très concrets, tout près de chez vous, et de s'organiser pour préparer ensemble l'avenir, c'est un positionnement que je ne retrouve que dans mon programme, et c'est pourquoi j'ai maintenu mon projet", a déclaré le candidat, qui préfère, pour l'heure, se concentrer sur le premier tour des élections.