publié le 12/03/2020 à 05:02

Paris compte plus de 2 millions d'habitants. Alors que la France compte quelque 35.000 communes, la capitale regroupe 3 % des Français. Les élections municipales s'y déroulent donc selon un mode de scrutin particulier, partagé avec Marseille et Lyon. On dit souvent que le scrutin se déroule en trois tours.

Concrètement, Paris est divisé en 20 arrondissements. Les 4 arrondissements centraux forment ensemble un secteur, les 16 autres arrondissements correspondent chacun à un secteur. Dans chacun de ces 17 secteurs, les électeurs votent pour élire leurs conseillers d'arrondissement, qui éliront ensuite un maire d'arrondissement, à l'image de ce qu'il se passe dans toutes les communes de France. Les pouvoirs de ce maire sont limités.

Particularité parisienne, une partie des conseillers d'arrondissement siègent au Conseil de Paris. Chaque arrondissement envoie un nombre de conseillers de Paris proportionnel à sa population. Sur les 503 conseillers d'arrondissement élus, 163 siègent au Conseil de Paris. Ce sont eux qui élisent le maire de Paris, qui gouverne l'ensemble de la ville.

Le scrutin se déroule à l'échelle du secteur comme dans toutes les villes de France. Si une liste rassemble plus de 50 % des voix au premier tour, elle est élue. Sinon, un second tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu plus de 10 % au premier tour peuvent se maintenir. Les listes ayant rassemblé plus de 5 % des votants peuvent fusionner avec une liste qui a le droit de se maintenir au second tour.

La liste arrivée en tête obtient automatiquement la majorité des sièges. L'autre moitié des sièges est distribuée à la proportionnelle entre toutes les listes ayant fait plus de 5 %. Autrement dit, si une liste obtient 50 % des voix plus une au premier tour, elle obtient automatiquement la moitié des sièges au conseil d'arrondissement, plus 50 % des sièges de la moitié restante, soit 75 % des sièges au conseil d'arrondissement. La répartition se fait de la même manière pour les conseillers de Paris.