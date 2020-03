Municipales 2020 à Lyon : ce qu'il faut savoir des nouveautés du scrutin

publié le 13/03/2020 à 06:20

Lyon est la troisième ville la plus peuplée de France, après Paris et Marseille. Comme la capitale et la cité phocéenne, le mode de scrutin municipal y est donc particulier. On dit souvent que le scrutin s'y déroule en trois tours.



Lyon est divisé en 9 arrondissements, qui correspondent chacun à un secteur. Dans chaque secteur, les électeurs vont élire des conseillers d'arrondissement. Ces conseillers d'arrondissement élisent un maire d'arrondissement, de la même manière que les autres communes de France, dont les pouvoirs sont limités.

Particularité lyonnaise, une partie des conseillers d'arrondissement siègent au conseil municipal de Lyon. Chaque arrondissement envoie un nombre de conseillers municipaux proportionnel à sa population. Sur les 221 conseillers d'arrondissement élus, 73 siègent au conseil municipal. Ce sont eux qui élisent le maire de Lyon, qui gouverne l'ensemble de la ville.

La répartition des conseillers d'arrondissements et municipaux à Lyon Crédit : Ville de Lyon/lyon.fr

Le scrutin se déroule à l'échelle du secteur comme dans toutes les villes de France. Si une liste rassemble plus de 50 % des voix au premier tour, elle est élue. Sinon, un second tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu plus de 10 % au premier tour peuvent se maintenir. Les listes ayant rassemblé plus de 5 % des votants peuvent fusionner avec une liste qui a le droit de se maintenir au second tour.

Au deuxième tour, la liste arrivée en tête obtient automatiquement la majorité des sièges. L'autre moitié des sièges est distribuée à la proportionnelle entre toutes les listes ayant fait plus de 5 %. Autrement dit, si une liste obtient 50 % des voix plus une au premier tour, elle obtient automatiquement la moitié des sièges au conseil d'arrondissement, plus 50 % des sièges de la moitié restante, soit 75 % des sièges au conseil d'arrondissement. La répartition se fait de la même manière pour les conseillers municipaux.

La nouveauté 2020 : les élections métropolitaines

Cette année, une seconde élection est organisée en même temps que les élections municipales, avec un second parcours de vote et une seconde urne : il s'agit des élections métropolitaines. Le 1er janvier 2015, le Grand Lyon a absorbé les compétences du Département du Rhône sur les 59 communes de son territoire pour donner naissance à la Métropole de Lyon. Unique en France.

La répartition des conseillers métropolitains à Lyon Crédit : Ville de Lyon/lyon.fr

Ainsi, le conseil métropolitain est élu au suffrage universel direct par les habitants des 59 communes du Grand Lyon. Pour cette élection, Lyon est divisé en 6 secteurs, comprenant 1 à 3 arrondissements. Les Lyonnais éliront ainsi, selon les mêmes modalités que les élections municipales, 55 des 150 conseillers métropolitains du Grand Lyon.