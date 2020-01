Municipales à Lyon : Collomb et Kimelfeld font la course à l'écologie

publié le 29/01/2020 à 13:22

Gérard Collomb est à la reconquête de Lyon. La bataille électorale semble lancée entre lui et son ancien bras droit, David Kimelfeld, dissident En Marche. Et cela semble finalement profiter au candidat des Verts Bruno Bernard, crédité de 25% contre 27% pour l'ancien ministre de l'Intérieur, selon les sondages.

Désormais, Gérard Collomb et David Kimelfeld joue à "plus vert que moi tu meurs". Sur une péniche des bords du Rhône, les écologistes ont quant à eux dévoilé leur programme : tripler les déplacements en vélo, investir massivement dans les transports en commun, exclure la voiture de l'agglomération...

Porté par les sondages qui le place quasiment à hauteur de Gérard Collomb pour la métropole, Bruno Bernard, chef de file écologique ne cache plus ses ambitions. "L'objectif est en effet de gagner. Non pas pour avoir le pouvoir mais pour pouvoir l'exercer. L'enjeu de cette élection c'est le choix de la vision obsolète de Gérard Collomb ou le choix des écologistes, tourné vers les habitants."

Collomb et Kimelfeld contre-attaquent

Gérard Collomb a donc senti le danger, verdi son programme et répète à l'envie son nouveau credo :"L'alliance de l'économie et de l'écologie". Collomb veut démocratiser le véhicule électrique ou encore planter 10.000 arbres par an. "Il y a certain nombre de Verts qui sont dogmatiques. Ils ont contribué à faire décroître leurs villes : les entreprises s'en vont et les commerces ferment", constate l'ancien ministre de l'Intérieur.

Plus proche des écologistes, David Kimelfeld, distancé dans les sondages, commence lui aussi à taper sur Bruno Bernard et joue sa partition écologique et solidaire : "Quand les Verts disent 'il faut 100% de bio' en matière d'alimentation, oui, mais à condition que tout le monde puisse se l'acheter. 'Il faut 100%' de véhicules propres : oui, mais à condition que tout le monde puisse avoir une solution de transport. Cet équilibre entre l'urgence écologique et l'urgence sociale, je pense que je suis le mieux à même de l'appliquer.

La campagne débute à peine, et les candidats Verts inconnus des électeurs vont devoir prouver leur crédibilité et résister aux attaques qui vont se multiplier d'ici le premier tour.