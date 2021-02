publié le 23/02/2021 à 08:18

C'est la polémique du début de semaine sur le plan politique. Depuis lundi, les écoliers lyonnais se font servir un menu sans viande à la cantine. La mairie de Lyon a décidé de recourir à un menu unique dépourvu de viande mais incluant des oeufs et du poisson afin de fluidifier le service le midi tout en respectant la distanciation sociale.

Cette décision, temporaire, est dénoncée par certains membres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Julien Denormandie en tête.

Invité de RTL ce mardi 23 février, Julien Denormandie estime que ce menu unique est "aberrant du point de vue nutritionnel" et "une honte sur le plan social". "C'est toujours une écologie de l'entre-soi, selon lui, où à chaque fois ce sont les plus fragiles, qui n'ont pas forcément accès à des repas équilibrés, qui sont pénalisés par ces décisions".

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est défendu en arguant que cette mesure visait à faire manger tous les enfants en même temps afin de respecter les contraintes sanitaires. L'édile a rappelé que l'ancien maire de la ville Gérard Collomb avait pris la même décision après le premier confinement sans susciter de vagues.

"Quelle est la différence avec il y a un an ?, lui répond le ministre. On était après le confinement, on ne connaissait pas le virus, les écoles rouvraient, on était dans le court terme. Aujourd'hui, on doit vivre avec le virus. Est-ce que ça veut dire arrêter de servir de la viande dans les cantines ?".

Le ministre de l'Agriculture a saisi le préfet sur la question et ne s'interdit pas de prendre des mesures. "Je souhaite que la réglementation alimentaire de nos enfants soit pleinement appliquée. On regarde si la réglementation est respectée et s'il faut aller plus loin, nous irons plus loin".

Même si des ministres ont laissé entendre d'autres sons de cloche lundi, Barba Pompili regrettant par exemple "un débat préhistorique" véhiculant "des clichés éculés", Julien Denormandie assure qu'"il n'y a pas de cacophonie au gouvernement".