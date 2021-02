Loi Climat, transports, publicité, logement : quelles sont les mesures phares ?

et Marie-Pierre Haddad

Le très attendu projet de loi Climat, issu des propositions de la Convention citoyenne, a été présenté ce mercredi 10 février en Conseil des ministres. Un véritable test pour la crédibilité des engagements d'Emmanuel Macron, qui parle lui, d'un texte ambitieux avec ses 65 articles. Ce n'est pas l'avis de nombres d'associations écologistes qui dénoncent une trahison.

Ce texte "Climat et résilience", adopté par le Conseil des ministres, est présenté comme l'un des textes phares du quinquennat. Il doit permettre au président Emmanuel Macron d'affirmer, dans l'optique de la présidentielle de 2022, qu'"aucun gouvernement n'en a fait autant pour l'écologie" comme il l'a dit en décembre.

Examiné au Parlement à partir de la fin mars pour une adoption prévue "au plus tard en septembre", il vise à rendre "crédible" d'atteindre l'objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990.

La vie quotidienne directement concernée

Avec ses 69 articles, le projet de loi va faire "pénétrer l'écologie au cœur du modèle français dans ce qu'il a de plus fondamental, l'école, les services publics, la justice, mais aussi le logement et l'urbanisme, la publicité et les transports", a déclaré la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Les débats au Parlement vont durer trois semaines. Au programme : déplacements, logements, consommation, publicité. Ce sont tous les aspects de notre vie quotidienne qui sont concernés par cette loi.

Elle concerne les transports, les lignes aériennes intérieures de moins de 2 heures et demie vont être supprimées, quand on peut faire le trajet en train. Autre thématique, le logement. Pour obliger les propriétaires à faire des travaux, les locations de passoires thermiques, seront interdites progressivement. Cela concernera dès 2023 les logements qui ont la lettre G lors d'un diagnostic énergétiques.

Les avions publicitaires qui survolent les plages seront interdits. Un chèque alimentaire va être créé pour aider les ménages en difficulté à acheter des produits frais et locaux. Une étiquette carbone indiquera sur les vêtements et l'électroménager combien leur fabrication a émis de carbone.

Sur RTL, le maire EELV de Grenoble Éric Piolle a critiqué une "grande occasion ratée". Avec le projet de loi Climat, Emmanuel Macron "protège ses amis", selon lui. "Il ne protège pas nos modes de vie" ni "la mobilité ou le logement", a-t-il dénoncé.

Ces mesures touchent notre quotidien, mais sont loin de reprendre toutes les propositions des citoyens qui voulaient aller plus loin, obliger à rénover tous les logements, interdire les ventes de véhicules à essence ou diesel dès 2025. Le projet de loi Climat va changer un peu notre quotidien, mais sans doute pas suffisamment pour que la France respecte vraiment ses engagements sur le climat.