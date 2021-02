publié le 22/02/2021 à 11:09

De la viande à la cantine, ou pas ? Depuis plusieurs jours, la mairie de Lyon est sous le feu des critiques pour avoir instauré un menu unique sans viande dans les cantines scolaires de la ville de Lyon. Une décision prise à la suite des restrictions imposées dans le cadre de la crise sanitaire, justifie Stéphanie Léger, adjointe au maire de Lyon en charge de l'éducation, du fonctionnement des écoles, de la restauration scolaire et du bien-être des enfants.

"Le ministère de l'Éducation nationale nous transporte et nous impose des mesures sanitaires dans les restaurants scolaires qui sont de plus en plus complexes, qui nous demandent des organisations de plus en plus contraignantes et donc là, la dernière, explique-t-elle sur RTL. Le dernier protocole du 2 février nous a contraint à mettre des mesures temporaires et exceptionnelles dont effectivement, le décalage de la pause méridienne, la délocalisation des restaurants dans des gymnases, dans des salles d'activités et un menu unique pour fluidifier le service".

Quel rapport avec la viande ?

Avoir le choix entre plusieurs menus empêche un service efficace selon Stéphanie Léger. "Le choix, ça veut dire prendre le temps de choisir les entrées, le plat chaud et le dessert, et donc, ce temps-là, nous ne l'avons plus, insiste-t-elle. Nous sommes en train de compter les minutes pour faire passer nos 29.000 enfants entre midi et 14 heures. Donc, effectivement, nous avons décidé de leur imposer le fait qu'il n'y ait plus qu'une entrée, plus qu'un plat chaud et plus qu'un dessert. Et donc, nous avons recouru à un menu qui convenait à tous les enfants. Notre objectif était vraiment de pouvoir accueillir tous les enfants et de leur servir un plat chaud et un menu de qualité qui respecte tous les apports nutritionnels", poursuit-elle.

Stéphanie Léger précise : bien qu'il ne comprenne pas de viande, le menu unique instauré par la mairie de Lyon propose tout de même du poisson et des œufs. "Ce n'est pas un repas végétarien, comme je l'ai entendu dire. Je tiens vraiment à le signaler. C'est un repas qui comporte du poisson et des œufs et qui correspond à tout et qui garantit les apports nutritionnels nécessaires aux enfants dans le pays de la gastronomie du bouchon lyonnais."

Pour autant, cette mesure n'est pas indispensable selon Jean-Didier Berger, maire de Clamart, dans les Hauts-de-Seine. "Je pense que comme les dizaines de milliers de mairies, la crise sanitaire ne nous a pas obligés à retirer - fort heureusement - la viande de nos assiettes. Tout ce que je viens d'entendre, ça ressemble vraiment à de la tambouille idéologique."

Une décision prise par la municipalité précédente

Pourtant, cette décision avait déjà été prise par la mairie avant les dernières élections municipales. Elle était alors dirigée par Gérard Collomb... élu LaREM. "Ce que je crois, c'est que quand on était au moment de la première crise sanitaire, tout le monde a essayé de prendre un certain nombre de mesures, argue Jean-Didier Berger. Finalement, on n'a pas forcément reconduit ces mesures. Et là, qu'on nous dise à nouveau 'on n'a pas su, au bout d'un an, s'organiser et faire en sorte de pouvoir servir des repas normaux et traditionnels aux enfants', c'est un peu fort de café. On nous dit que c'est temporaire, mais qui sait combien de temps la crise sanitaire va durer ?"

Dans sa municipalité, Jean-Didier Berger a fait le choix d'étendre les horaires. "La solution qu'on a choisie, c'est d'étaler les entrées et sorties des enfants le matin et le soir sur une heure, au lieu de les faire rentrer tous en quelques minutes, explique-t-il. Et du coup, au moment de la pause méridienne, on est aussi sur un étalement. Donc on fait manger les enfants en deux heures et demie et non plus en une heure et demie, ce qui, évidemment, facilite grandement les choses." Une mesure également appliquée par la ville de Lyon, mais "pas suffisante" selon Stéphanie Léger.