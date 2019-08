Mélenchon candidat en 2022 ? "Moi, je l'espère", dit Coquerel sur RTL

publié le 13/08/2019 à 08:42

Le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, Eric Coquerel, était l'invité de RTL ce mardi 13 août. Interrogé sur le faible score (6%) réalisé par son parti lors des européennes de mai dernier, il a évoqué "une élection qui a toujours été très compliquée pour nos couleurs politiques parce qu'on a un message où l'on dit : il faut rompre avec cette Europe-là pour espérer en construire une autre mais ça ne peut pas passer par le Parlement. Vous admettrez que ce n'est pas comme ça que vous mobilisez votre électorat", a-t-il reconnu.

Après cet échec, Jean-Luc Mélenchon sera-t-il le candidat LFI à la présidentielle de 2022 ? "Moi, je l'espère", a indiqué Eric Coquerel, reconnaissant toutefois que cette élection est "encore loin".

"Pour l'instant on a une université d'été qui commence la semaine prochaine, des mobilisations importantes sur ADP pour obtenir 4,7 millions de signatures pour remettre en question cette privatisation. Car ça aussi ça a été un passage en force de la majorité contre toute l'opposition réunie. Vous voyez, on a pas mal de travail sur la planche avant de songer à la présidentielle. Et puis il y a les municipales aussi", a indiqué Eric Coquerel.