publié le 27/06/2019 à 20:20

Un nouveau coup dur pour la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon et d'autres responsables du parti politique seront jugés en correctionnelle les 19 et 20 septembre prochain, à la suite des accrochages qui avaient émaillé les perquisitions visant son domicile et le siège du mouvement.

Le 16 octobre dernier, Jean-Luc Mélenchon s'était opposé avec virulence aux perquisitions menées chez lui et au siège de LFI dans le cadre de deux enquêtes préliminaires du parquet de Paris, sur les comptes de la campagne 2017 et sur les conditions d'emploi d'assistants d'eurodéputés de la France insoumise.

Le leader insoumis avait publié sur Facebook une vidéo de son domicile perquisitionné, dans le cadre des enquêtes portant notamment sur ses comptes de campagne. Des images diffusées en direct dans lesquelles il avait laissé éclaté sa colère, hurlant contre les gendarmes et enquêteurs.

Rébellion et acte d'intimidation

Devant les caméras de télévision, le leader de LFI avait également appelé ses proches à "enfoncer la porte" pour entrer dans les locaux où la perquisition était en cours. On le voyait également bousculer un représentant du parquet ainsi qu'un policier qui tentait de s'interposer. Le parquet de Paris avait aussitôt ouvert une enquête pour "menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire" et "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique".

Jean-Luc Mélenchon sera jugé pour rébellion et acte d'intimidation. Les députés Alexis Corbière et Bastian Lachaud seront aussi jugés. L'eurodéputé Manuel Bompard, le conseiller d'Etat Bernard Pignerol et l'attachée de presse du mouvement, Muriel Rozenfeld, comparaîtront également à Bobigny.