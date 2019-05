publié le 27/05/2019 à 07:09

C'est l'un des grands perdants de la soirée européenne. Jean-Luc Mélenchon et sa liste La France Insoumise n'ont pas su capter la colère du mouvement des "gilets jaunes". Avec 6,3% des voix, le parti du député de Marseille ne parvient pas à s'imposer à gauche et termine en cinquième position du scrutin où il n'obtient que six sièges au Parlement européen.



Au Q.G de sa tête de liste Manon Aubry, l'ambiance était similaire à celle d'une veillée funéraire ce dimanche 26 mai où les militants semblaient sonnés par les résultats : "En regardant les images du Rassemblement National heureux, ça me fait mal" dit l'un d'eux tandis qu'un autre électeur estime que "Emmanuel Macron s'est fait prendre à son propre jeu en voulant jouant l'affrontement avec le Rassemblement National".

Avec le score à deux chiffres de la liste de Yannick Jadot Europe Ecologie-Les Verts (13,1%), la France Insoumise n'est donc plus le premier parti de la gauche en France. Même si certains y voient un aspect positif : "Les gens s'aperçoivent qu'il y a un combat à mener sur l'écologie. C'est le petit point positif de la soirée."

