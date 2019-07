publié le 26/07/2019 à 08:45

Alors que s'achève un nouvel épisode de canicule en France ce vendredi 26 juillet, Alexis Corbière assure qu'"il faut tout bouleverser". Selon lui, "il faut une transition écologique réelle" avec par exemple la végétalisation des toits dans les grandes agglomérations. Face à cet enjeu climatique majeur, le député la France insoumise de la 7ème circonscription de Seine-Saint-Denis cible l'inaction du gouvernement en matière écologique alors que l'activité humaine modifie pour lui sans cesse le climat.

"Si on est tous d'accord que notre modèle économique participe au réchauffement de la planète, on ne vote pas comme on a fait il y a deux jours, un traité de libre-échange avec le Canada", déplore Alexis Corbière. Il estime qu'on ne peut pas applaudir Greta Thunberg, jeune militante suédoise pour le climat, et en même temps approuver un traité de libre-échange.

Ce traité "participe au grand déménagement de la planète"

Le député LFI cible ainsi des membres du gouvernement, à l'instar de Brune Poirson, venue soutenir la jeune militante le matin et voter le CETA l'après-midi même. Pour lui, ce traité "participe au grand déménagement de la planète, à la circulation des marchandises qui pourraient être produites sur le territoire national". Un accord de libre-échange qui contribue ainsi au réchauffement de la planète, selon lui. Alexis Corbière souhaite que le gouvernement arrête son "grand show" face à la chaleur et mette en place des actions concrètes pour l'environnement.