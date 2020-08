Masque obligatoire à Paris : "Un souci de lisibilité", selon Emmanuel Grégoire

publié le 28/08/2020 à 08:24

À partir de 8 heures de vendredi 28 août, le port du masque sera obligatoire dans Paris et en petite couronne. Plus exactement en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne. Ce sera le cas pour les piétons, mais aussi les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes, a annoncé jeudi la préfecture de police de Paris. Pour Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, cette mesure a été prise "dans un soucis de lisibilité".

"Nous avons eu des remontées de difficultés de compréhension", raconte-t-il au sujet de la mesure qui était en vigueur, à savoir le masque obligatoire uniquement dans certaines zones très fréquentées de la capitale. Les Parisiens ne trouvaient "pas simple de savoir dans quels secteurs où il fallait ou pas porter le masque", rapporte-t-il.

Le premier adjoint d'Anne Hidalgo assure aussi que "les consignes n'étaient pas appliquées avec suffisamment de rigueur".

En revanche, il soutient que la Mairie n'était pas au courant de l'obligation du port du masque pour les cyclistes et regrette cette décision, "désincitative pour le vélo". Il a également assuré qu'un plan de reconfinement à Paris n'était "pas sur la table" pour le moment, et qu'il n'était "pas souhaitable".