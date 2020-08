Masque obligatoire à Paris : auto, vélo, piétons... Quand faut-il porter un masque ?

publié le 14/08/2020 à 07:32

C'était l'une des grandes interrogations après la décision d'imposer le port du masque dans certains lieux de la capitale : cette obligation ne s'appliquera-t-elle qu'aux piétons ? La réponse est finalement oui, a précisé la préfecture de police de Paris dans un communiqué de presse publié le mercredi 12 août.



Dans sa première annonce, la préfecture n'effectuait pas de distinction entre les modes de transports. Elle indiquait simplement que le masque serait obligatoire "pour les personnes de 11 ans et plus et dans les zones où le respect de la distanciation est rendu difficile par la forte fréquentation".

Mais la distanciation avec les autres n'est évidemment pas la même en voiture, à vélo, et à pied. Face aux nombreuses interrogations, la préfecture de police répond donc que l'obligation de porter un masque ne vaut que pour les piétons.

Elle rajoute néanmoins que cette obligation s'applique aux piétons "y compris s'ils vont faire du sport". Il sera donc nécessaire de préparer son masque avant d'aller courir. La préfecture annonce aussi qu'elle déploiera des mesures de contrôles dans les rues concernées.

La mairie de Paris a publié une carte des rues où l'obligation de porter un masque est appliquée. Celle-ci concerne notamment les parcs et jardins ainsi que les quais de Seine.