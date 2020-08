publié le 28/08/2020 à 08:17

> Jean Castex veut stopper la construction de nouveaux hypermarchés Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 28/08/2020

Le Premier Ministre Jean Castex ne veut plus qu'on construise d'hypermarchés, une des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Il a mis un petit coup de pression aux préfets au début de la semaine, et leur a écrit pour leur demander de stopper les autorisations de mise en chantier.

Jusqu'alors, trois-quart des demandes étaient acceptées. L'idée de base est louable : il s'agit de préserver nos terres agricoles en évitant des constructions commerciales, tout en sauvegardant nos centres-villes et leurs petits commerces.

Actuellement, on ne construit pourtant plus tellement de supermarchés que ça. L'an dernier, l'État a autorisé la construction d'1,3 millions de mètres carrés. Dit comme ça, ça parait beaucoup mais c'est trois fois moins qu'il y a dix ans.

Les grandes enseignes ont d'elles-mêmes réduit la voilure, tout simplement car le modèle de l'hypermarché est en perte de vitesse. Auchan a perdu plus d'un milliard d'euros l'an dernier, en grande partie à cause des difficultés de ses hypermarchés.

La fin de l'âge d'or des hypermarchés

Beaucoup de groupes sont en train de réorienter leur stratégie vers les centres-villes justement ou vers la vente en ligne et le drive. L'âge d'or des constructions d'hyper semble désormais derrière nous, relégué aux années 1990.

Depuis la fin du confinement, les Français sont retournés dans les hypermarchés, mais leur part de marché est en baisse (surtout pour les plus grands complexes) car les autres circuits, eux, progressent fortement.

Le chiffre d'affaire des supermarchés plus petits (discounters compris) a progressé deux fois plus vite que les hyper. Les grands gagnants sont les supérettes et la vente directe : +5% de chiffre d'affaires, le drive (+45% depuis le déconfinement) et la livraison à domicile (+36,9%).

Le plus

L'incroyable feuilleton Tik Tok. Interdit par Donald Trump aux États-Unis, le réseau social chinois adoré des jeunes a porté plainte. Le 27 août, Kevin Mayer, son patron américain, ancien de chez Disney, a préféré quitter ses fonctions pour ne pas être tiraillé entre son pays et son entreprise. Il était arrivé en mai dernier. Et on a appris que Wallmart, le Carrefour américain, et Microsoft se sont associés pour racheter Tik Tok USA.



Le plus

5/20 au commerce alimentaire. Les vendeurs de viande (du boucher au supermarché) changent souvent l'origine de la viande en en faisant une viande d'origine française. La répression des fraudes a constaté un tiers d'anomalies sur les étiquettes lors des contrôles qu'elle a effectués.