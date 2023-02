Manifestation du 11 février : le gouvernement craint-il des blocages ?

Une nouvelle journée de mobilisation. Ce samedi 11 février, Français et Françaises se rendront de nouveau dans la rue pour se joindre aux grévistes et au mouvement d'opposition à la réforme des retraites. En l'organisant un samedi, de surcroît lors du top départ des vacances scolaires, les syndicats espèrent un rassemblement massif, festif et familial. De son côté, l'exécutif tient tête et espère que le mouvement reste calme, sans que le pays ne soit ni bloqué ni ne sombre dans la violence.

Les syndicats espèrent battre le record de personnes dans les rues, atteint le 31 janvier dernier, avec plus de 2,5 millions de manifestants, d'après leurs comptages. Pourtant, la dernière en date, celle du mardi 7 février n'avait fédéré que 775.000 personnes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Pour favoriser l'accès aux cortèges et maintenir une opinion favorable, les syndicats de la SNCF ont mis toutes les chances de leurs côtés en n'appelant pas à la grève ce samedi 11 février.

Malgré la volonté affichée des organisateurs de maintenir le mouvement dans la durée ainsi que le calme et l'esprit "populaire" des manifestations, l'exécutif craint un scénario de potentiel blocage du pays et d'une radicalisation des marcheurs. En parallèle, les débats houleux autour de la réforme des retraites ont repris dans l'Assemblée nationale ce 10 février.

Le gouvernement continue d'appeler à ne pas bloquer le pays

Un jour avant la manifestation du 11 février, les députés ont effet voté la suppression des régimes spéciaux, mesure phare soutenue par le gouvernement pour sa réforme. De son côté, Emmanuel Macron a fait appel à "l'esprit de responsabilité" des syndicats afin de ne pas bloquer le pays. Manifestation après manifestation, le ton change pour le gouvernement, qui se dit "plus vigilant" pour ce samedi de mobilisation, et des craintes pour la sécurité se font ressentir à Matignon.

En privé, la Première ministre Elisabeth Borne a confié craindre le mouvement pourrait agréger des gilets jaunes et des "anti-vax". Le président à quant à lui choisi les conseils à la peur en appelant à ce que la contestation s'exprime dans le calme et le respect des biens et des personnes, ainsi que de ne pas bloquer le pays.

Réélu en 2022, Emmanuel Macron garde toujours en tête la violence des gilets jaunes et se montre vigilant dans ses propos. Si une forme de violence se fait déjà ressentir du côté de l'opposition à l'Assemblée nationale, le numéro un de la CFDT, Laurent Berger s'est demandé à haute voix pourquoi les 300.000 manifestants violents des gilets jaunes ont été entendus tandis que le million et demi d'opposants pacifiques ne font pas trembler l'instigateur de la réforme des retraites. Lentement mais sûrement, l'idée de violences inéluctables, ou toutefois possibles, s'installe et finit par être redoutée par le gouvernement.

Un durcissement possible après le 7 mars

Selon nos informations, les autorités attendent entre 600 et 800 mille personnes dans les rues demain. Quelque soit l'ampleur du mouvement du 11 février, les syndicats ont pris une longueur d'avance en annonçant de nouvelles journées de mobilisation générale le 16 février prochain ainsi que le 7 mars, jour où le texte sera soumis au Parlement.



À partir du 8 mars, les syndicats Solidaires et la CGT semblent amorcer un durcissement du mouvement avec des grèves reconductibles, réalisant potentiellement la peur du gouvernement. Si les syndicats arrivent à mobiliser suffisamment de grévistes, des blocages dans les transports, dans les raffineries, chez EDF et chez les dockers sont probables si le gouvernement ne cède pas jusque-là.

Coûte que coûte, le gouvernement souhaite poursuivre avec sa réforme, et ce, jusqu'au Sénat. Mais il s'inquiète tout de même de l'opinion très néfaste que se font les Français et les Françaises de leur stratégie d'adoption par la force d'une réforme dont une majeure partie ne veut pas.

