Mai 68 : pourquoi De Gaulle a cherché à "se faire engueuler" à Baden Baden ?

Le 29 mai 1968, en pleine révolte étudiante, un premier coup de théâtre survient au cours de la matinée : le général De Gaulle a décidé de reporter le Conseil des Ministres au lendemain. Dans le plus grand secret, le chef de l’État a quitté Paris à bord d’un hélicoptère à destination de La Boisserie, sa résidence personnelle de Colombey-Les-Deux-Églises, en Haute-Marne. Enfin, officiellement...

Personne ne le sait encore, mais l’Homme du 18 juin s’est rendu de l’autre côté du Rhin, à Baden-Baden, en Allemagne de l’Ouest, où il s’est entretenu avec le général Massu, commandant en chef des troupes françaises en Allemagne.

Que cherche-t-il en allant voir Massu ? "Ça, c'est la version de Pierre Messmer et je pense qu'elle est assez juste. De Gaulle est prêt à quitter le pouvoir (...) Il va voir Massu en sachant inconsciemment (...) qu'il va se faire engueuler", démarre Franz-Olivier Giesbert, écrivain et éditorialiste au Point au micro de Jour J, et auteur du livre Histoire intime de la Vème République : le sursaut.

De Gaulle veut s'assurer du soutien de l'armée

De Gaulle "va chercher la petite trempe qui va le remettre dans le droit chemin", renchérit Flavie Flament. Pour Franz-Olivier Giesbert, "il y a quelque chose qui n'est jamais dans les textes" à propos de cette rencontre, mais qu'"on voit très bien" : De Gaulle veut s'assurer qu'en cas de problèmes au pouvoir, l'armée le soutiendra coûte que coûte.

Massu lui a alors répondu : "Il n'y a pas de problèmes, on suit, on marche. Mais bien entendu, l'armée est avec vous", ajoute l'éditorialiste. "Et ça change tout ! (...) c'est juste à partir du moment où Massu lui dit que l'armée est avec vous et bien c'est à partir de ce moment-là que De Gaulle se dit : 'C'est bon'. Et d'ailleurs quand il repart après cette conversation, il rentre à Paris et là, il reprend les choses en main", conclut Franz-Olivier Giesbert.

Le lendemain, De Gaulle s’adressera à la Nation toute entière à la radio. Quoi de mieux pour marquer le coup et rappeler à tous les Français que l’Homme du 18 juin, c’est lui, et qu’il est toujours debout, contre vents et marées?

