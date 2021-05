"Quand j'étais petit, j'avais des amis cochons", raconte Franz-Olivier Giesbert

publié le 11/05/2021 à 20:08

Dans son nouveau roman, Rien qu'une bête, Franz-Olivier Giesbert imagine l'histoire de Charles, un défenseur acharné de la cause animale, qui veut marquer les esprits en décidant de vivre une vie de cochon, au sens propre du terme, en se faisant notamment engraisser comme ces animaux.

"Quand j'étais petit, il y avait des porcheries à côté de la ferme et j'avais des amis cochons qui me reconnaissaient. Le cochon, c'est plus intelligent qu'un chien et dans l'intelligence, le porc a cette particularité de se reconnaître devant un miroir alors que le chien non, il ne sait pas qui c'est", explique-t-il.

Ce livre est également une déclaration d'amour au monde paysan selon Franz-Olivier Giesbert. "J'ai été élevé à la ferme, avec des parents bio-bobos et vécu au milieu des animaux", fait-il savoir en ajoutant que "cela donne une force car on a un rapport différent au cosmos, à la mort et à plein de choses". "Je me suis beaucoup aidé de tout ça, de mon expérience" pour écrire ce livre, indique le journaliste.

"C'est le problème quand on écrit des romans, on n'est pas loin de la folie et dans une espèce de schizophrénie. [...] J'avais eu cette bonne idée (de roman) il y a dix ans en me disant que ça pourrait faire un film avec cette sorte de huis clos et cette idée, je ne l'ai pas abandonnée parce que j'avais d'autres projets que j'ai fait les uns après les autres et puis en ce moment, je me suis dit qu'il fallait le faire", explique également l'auteur à propos de son nouvel ouvrage.