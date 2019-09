publié le 04/09/2019 à 14:03

"Je constituerai un gouvernement de 15 membres maximum, très ramassé, avec des personnes de la société civile et des personnes du monde politique venant de la gauche, du centre, de la droite." Le 12 mars 2017, telle était la promesse du candidat Emmanuel Macron. Plus de deux ans après, le gouvernement compte 17 ministres et 20 secrétaires d'État, soit 37 membres si on omet le Premier ministre.

L'arrivée des deux nouveaux membres au gouvernement ne change pas les équilibres entre les hommes politiques d'expérience et les personnes de la société civile. Jean-Paul Delevoye, nommé haut-commissaire aux Retraites, a été élu pour la première fois en 1980 comme conseiller général du Pas-de-Calais et a été déjà ministre, député, sénateur RPR puis UMP (ancêtres des Républicains)... De son côté, Jean-Baptiste Djebbarri, nouveau secrétaire d'État aux Transports, a été élu député pour la première fois en 2017 après une carrière de pilote de ligne.

De même, la parité est préservée malgré l'arrivée de deux hommes dans le gouvernement. Il y a dorénavant 19 hommes (8 ministres, 8 secrétaires d'État et 1 haut-commissaire) et 18 femmes (9 ministres et 9 secrétaires d'État).