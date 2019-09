publié le 02/09/2019 à 18:40

En Australie, un homme qui prenait sa première leçon de pilotage a été obligé de prendre les commandes de l'appareil après l'évanouissement de son moniteur. Il a réussi son atterrissage grâce aux conseils des contrôleurs aériens.

C'est dans la banlieue de Perth, à l'ouest du pays, dans l'aéroport de Jankadot, que Sylvester a du atterrir. Le trentenaire, paniqué, a immédiatement lancé un appel alors que son moniteur vient de s'évanouir, à une altitude de 1.900 mètres. "Savez-vous piloter l'avion ?", lui a demandé le contrôleur aérien selon un enregistrement de leurs échanges. "C'est ma première leçon", a répondu le novice. C'est alors que la tour de contrôle a guidé le jeune Australien pour atterrir, stabilisant en priorité les ailes.



"Tu fais du bon boulot", l'a rassuré son interlocuteur. "Je sais que c’est très stressant. Mais tu fais un travail incroyable et on va t'aider à atterrir, d’accord ?", a poursuivi le contrôleur. Au bout de 20 minutes, l'avion a atterri sans heurt, sous les yeux de l'épouse et des trois enfants de Sylvester. "Tu l'as fait mon pote", s'est exclamé le contrôleur. Le moniteur évanoui a été transporté à l’hôpital dans un état stable pendant que Sylvester recevait son premier certificat de vol en solo de la part d'Air Australia International.

