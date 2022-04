Résultats présidentielle 2022 : pourquoi Macron a choisi de prendre la parole depuis le Champ de Mars

Macron II. Emmanuel Macron a été réélu à la tête de l'Élysée avec 58% des suffrages, selon les premières estimations Harris Interactive x Toluna pour RTL et M6. Marine Le Pen a quant à elle obtenu 42% des voix. Le président de la République a prévu de s'exprimer ce dimanche 24 avril au soir, depuis le Champ de Mars à Paris où sont déjà rassemblés ses sympathisants et ses soutiens.

Il y a cinq ans, Emmanuel Macron avait déjà envisagé de fêter sa victoire à l'élection présidentielle au Champ de Mars à Paris. Mais les faits se sont déroulés autrement. Pourquoi ? La maire PS de Paris Anne Hidalgo avait refusé d'accorder l'autorisation nécessaire à l'équipe d'Emmanuel Macron pour organiser le rassemblement.

"Comme le Champ de Mars doit accueillir plusieurs épreuves (pour les JO de 2024, ndlr), on ne peut pas prendre le risque que les pelouses soient détériorées, or on sait très bien qu’elles le sont systématiquement pour ce type d’événement", indiquait à l'époque Bruno Julliard, premier adjoint de la capitale.

Depuis Jacques Chirac, Emmanuel Macron est le premier président sortant à être réélu par les Français. Son prédécesseur avait opté pour la place de la République, le soir de sa réélection le 5 mai 2002, face à Jean-Marie Le Pen. Avant lui, François Mitterrand avait opté pour la mairie de Château-Chinon dans la Nièvre.