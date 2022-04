Macron réélu : Borne, Denormandie, NKM... Qui pourrait être nommé à Matignon ?

Président cherche nouveau chef de gouvernement. Emmanuel Macron a été réélu président de la République, ce dimanche 24 avril. Le chef de l'Etat a obtenu 58% des suffrages. Marine Le Pen à quant à elle récolté 42%, selon les premières estimations du ministère de l'Intérieur.

Maintenant que le scrutin présidentiel est terminé, Emmanuel Macron doit s'atteler à nommer le locataire de Matignon. Avant la tenue du second tour de la présidentielle, celui qui était encore président-candidat assurait que Jean Castex restera premier ministre la semaine prochaine - jusqu'au 1er mai.

Le chef du gouvernement ne remettra pas sa démission afin d'assurer "une semaine de transition" car "il faut de la continuité", indiquait Emmanuel Macron. Et après ? Emmanuel Macron devra nommer un nouveau premier ministre et un nouveau gouvernement afin de préparer la bataille des élections législatives.

Un choix crucial

Objectif législatives. Au lendemain de l'élection présidentielle, les élections des 12 et 19 juin La nomination du premier ministre sera "un signal envoyé pour les élections législatives", explique un conseiller d'Emmanuel Macron. Cela correspond "à la feuille de route que le président va donner en nommant son premier ministre", ajoute-t-il.

Cette technique avait déjà été appliquée par le chef de l'Etat lorsqu'il a décidé de nommer à Matignon Edouard Philippe. Proche d'Alain Juppé, membre des Républicains, le maire du Havre avait pour mission de mener la bataille des législatives au nom de la majorité.

Elisabeth Borne

"Elle coche toutes les cases", note un ancien premier ministre qui préconise de brosser l'effet de "continuité" avec le premier mandat d'Emmanuel Macron. Traduction : ne pas choisir un premier ministre issu de la droite pour lancer son deuxième quinquennat. Elisabeth Borne a été préfète de la région Poitou-Charentes de 2013 à 2014. Ensuite, elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie, puis présidente de la RATP de 2015 à 2017.

Ministre originaire de la gauche, ancienne ministre de l'Ecologie dans le gouvernement d'Edouard Philippe, ancienne présidente de la RATP... "Elle représente un atout pour les écologistes. Et son parcours venant de la gauche en fait la mieux capée pour mener la réforme des retraites", ajoute un proche du président de la République.

Interrogée le 27 mars dernier lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI sur sa possible nomination à Matignon, la principale concernée déclarait : "Ce qui est important, c'est qu'on ait la personne la plus compétente pour conduire un programme ambitieux, qui a été présenté par Emmanuel Macron. Un programme pour un pays plus uni et plus solidaire face aux crises, expliquait-elle. Je suis aux côtés d'Emmanuel Macron depuis 2017, il sait qu'il peut compter sur moi. Je serai où il souhaite que je sois s'il est réélu".

Julien Denormandie

Le bon élève de la macronie. Les commentaires positifs affluent lorsque son nom est évoqué dans le cercle gouvernemental. "Très bien", "bon ministre", "bon potentiel", "apprécié des agriculteurs"... Julien Denormandie a aussi fait ses preuves, aux côtés d'Emmanuel Macron, et a vu son influence grandir au sein de la macronie.



Mais certains émettent des réserves. "Il n'est pas à la hauteur de l'équation politique, tranche un macroniste. La continuité, c'est-à-dire celle de la victoire des extrêmes, est impossible. Et Denormandie est un Castex plus jeune"

Nathalie Kosciusko-Morizet

Autre hypothèse : Nathalie Kosciusko-Morizet. L'ancienne ministre de l'Ecologie de Nicolas Sarkozy pourrait sortir de sa retraite politique. Elle pourrait ainsi s'inscrire dans la volonté d'Emmanuel Macron de nommer un premier ministre en charge de la planification écologique.