Présidentielle 2022 : Macron, Mélenchon, Le Pen... Pour qui les électeurs de 2017 ont-ils voté ?

Les résultats définitifs sont tombés. Emmanuel Macron a obtenu 27,85% des votes exprimés. Comme en 2017, le candidat-président arrive devant Marine Le Pen qui a obtenu 23,15%, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. L'abstention a atteint 26,31% des inscrits. Il s'agit du plus haut niveau pour un premier tour d'une présidentielle après les 28,4% de 2002. Près de 13 millions d'électeurs sur 48,74 millions d'inscrits ont ainsi boudé les urnes le 10 avril.



Comment ont voté les Français ? Selon notre sondage Harris Interactive x Toluna pour RTL et M6, les 18-24 ans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à 34,8%. En 2017, Jean-Luc Mélenchon arrivait aussi en tête dans cette tranche d'âge avec 28%. Cependant, les 25-34 ans ont choisi Marine Le Pen à 30%, alors qu'ils avaient en majorité plébiscité Jean-Luc Mélenchon en 2017 à 28%.

Les 35-49 ans et les 50-64 ans ont aussi voté majoritairement pour la candidate RN à 28,8% et 27%. Les 65 ans et plus ont fait le choix de voter à 37,5% pour Emmanuel Macron, alors qu'ils étaient 40% à plébisciter à François Fillon, en 2017.

Les jeunes ont voté Mélenchon, les retraités pour Macron

Concernant la répartition de l'électorat, ce dernier est de plus en plus volatile depuis le début de la recomposition politique en 2017. Toujours selon Harris Interactive x Toluna pour RTL et M6, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron se sont disputés l'électorat acquis par François Fillon en 2017.

29,9% de ceux qui avaient voté pour l'ancien premier ministre ont accordé leur voix à la candidate LR. Un score quasi identique pour le chef de l'Etat (29,8%). A noter aussi que 17,3% des électeurs de François Fillon ont voté pour Marine Le Pen et 13,2% pour Eric Zemmour.

Une majorité des électeurs de Benoît Hamon (35,9%) se sont reportés sur Jean-Luc Mélenchon en 2022. 18,5% ont choisi la candidature de l'écologiste Yannick Jadot. En troisième choix, 17,9% ont accordé leur voix à Emmanuel Macron.

13,1% des électeurs de Le Pen en 2017 ont voté pour Zemmour

Même si une forte majorité de ceux qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon ont réitéré leur choix, Une partie des électeurs du candidat insoumis s'est dispersée entre Marine Le Pen (5,5%), le candidat communiste de Fabien Roussel (5,4%) et Emmanuel Macron (5,2%).

Constat similaire chez Marine Le Pen où 76,6% de ses électeurs de 2017 ont à nouveau voté pour elle dimanche dernier. Cependant, 13,1% ont décidé de voter en faveur d'Eric Zemmour. Plus étonnant, 9,7% des électeurs d'Emmanuel Macron en 2017 ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022.