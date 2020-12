Macron positif au coronavirus : non, un sosie n'a pas tourné sa vidéo

publié le 21/12/2020 à 10:09

Testé positif à la Covid-19 le jeudi 17 décembre, Emmanuel Macron à été placé à l’isolement dans la résidence de la Lanterne, à Versailles, et de nombreuses intox circulent depuis sur le président de la République. Après sa vidéo publiée vendredi où il informait les Français de son état de santé, certains internautes n'ont pas manqué d'affirmer, sur les réseaux sociaux, certaines théories pour le moins surprenantes.

Dans l'après-midi du samedi 19 décembre, une personne a été jusqu'à supposer qu'il ne s'agissait pas du chef de l'État sur la vidéo diffusée sur le compte officiel d'Emmanuel Macron, mais d'un sosie. Dans son message, elle compare deux photos du président de la République, une lors de sa vidéo en col roulé et une autre lors d’une allocution

télévisé, en indiquant : "À droite Macron aujourd'hui. À gauche Macron il y a une semaine [...] Ce Covid transforme les visages. Comme je n'y connais rien, j'ai demandé l'avis d'une

photographe pro" admet l'utilisateur.

Dans les commentaires, plusieurs personnes vont dans le sens de la théorie du post. "Sans blague, oreilles décollées, l’un a les yeux verts, l’autre marron , ce sont bien deux personnes différentes" va même jusqu'à affirmer l'une d'entre elles. Cette fausse information était tellement folle qu’il était difficile de la faire perdurer.

Deux photos incomparables

Beaucoup de site de fact checking l’ont en effet détricotée et le compte anti fake news explique qu’il s’agit "d’une méthode ultra-classique des complotistes : comparer des photos qui n’ont rien à voir en terme de qualité, perspective, couleurs". Dans sa vidéo, Emmanuel Macron se filme de près ce qui déforme l'image.

La personne qui a publié ce montage s’appelle Silvano Trotta, chef d’entreprise dans la banlieue de Strasbourg et fait partie des anti-mesures sanitaires les plus fervents, anti-vaccin et était pro Trump durant la présidentielle américaine. Son audience a décuplé durant la crise sanitaire puisque sa chaîne YouTube est passée de 15.000 abonnés à 170.000 et son compte Twitter a atteint deux millions de visites en novembre.

Silvano Trotta est un fournisseur d’intox en gros et n’a pas honte du terme complotiste. Il joue sur les discours contradictoires des politiques et des scientifiques en affirmant des choses improbables avec une certaine audience. Il est fort possible de réentendre parler de lui dans les prochaines semaines.