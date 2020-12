publié le 19/12/2020 à 14:38

Les 60.000 morts dus au coronavirus a été franchi dans notre pays. Quant à Emmanuel Macron, il poursuit son isolement à la résidence de la Lanterne, à Versailles. Le président a lui même donné de ses nouvelles par vidéo sur les réseaux sociaux. Des nouvelles "rassurantes", confirmées samedi par l'Élysée.



"Je vais bien malgré une activité un peu ralentie", a-t-il déclaré vendredi au cours d'une intervention de 3,30 minutes filmée sur un téléphone. Une manière de toucher le grand public, assez novatrice, selon Philippe Moreau Chevrolet, spécialiste en communication politique.



"C'est une manière de communiquer qui est tout à fait moderne", assure le communicant. "Il reprend les codes des réseaux sociaux. Il se filme depuis un portable qui est tenu légèrement en hauteur parce que ça flatte un peu plus le visage. Il est sur le ton de la confidence, il ne joue pas au théâtre", ajoute-t-il. "C'est ce qu'on lui reproche le plus souvent.

Une manière de trancher avec son image Élyséenne. "Il est vraiment dans la proximité. On n'imagine effectivement pas Pompidou parler de sa maladie comme ça. Et Mitterrand, encore moins." Dans cette vidéo, Emmanuel Macron a aussi appelé les Français à la vigilance face à un virus qui repart encore plus fort.