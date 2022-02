Machisme en politique : "Je fais plus attention quand je parle à une femme", confie Pascal Praud

Après son premier grand meeting de campagne, Valérie Pécresse a été vivement critiquée notamment sur son art oratoire. La candidate Les Républicains à l'élection présidentielle a dénoncé le "phénomène machiste" dont elle était victime, lundi 14 février sur BFMTV. Pascal Praud est revenu sur ce débat dans Les Auditeurs ont la parole ce mardi.

Les femmes sont-elles traitées comme les hommes en politique ? Pour répondre à la question, le journaliste a pris des exemples. "Je me souviens de la première intervention d'Eric Zemmour dans une tribune, il avait été étrillé parce qu'il était très mauvais. C'était il y a un an et demi." Et l'animateur de poursuivre avec Emmanuel Macron : "'Parce que c'est notre projet', tout le monde a un peu raillé cette voix qui partait dans les aigus." Quant à Michel Barnier, pendant la primaire de la droite, "tout le monde a dit 'il a un charisme d'huitre'", s'est-il remémoré, avant d'ajouter, "les hommes sont très critiqués sur leur physique de la même manière."

Sur le machisme, Pascal Praud a fait part de son expérience personnelle en tant qu'animateur. "Je suis souvent à l'antenne et je ne critique pas une femme comme je peux critiquer un homme. J'ai vraiment été très dur sur Olivier Véran, Jean Castex, Eric Dupond-Moretti. La manière dont je me suis exprimé sur ces hommes, je ne l'aurais pas fait pour les femmes, précisément parce que je n'ai pas envie qu'on me taxe de macho ou qu'on me fasse ce procès là", a-t-il expliqué. "Je fais plus attention quand je parle d'une femme. Je pense être plus indulgent avec une femme qu'avec un homme", a-t-il enfin conclu.