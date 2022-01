Présidentielle 2022 : Ciotti, Barnier, Bertrand et Juvin, les "mousquetaires" de Pécresse

Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Eric Ciotti, le 4 janvier 2022

"Autorité, liberté, dignité". Voici le triptyque de campagne de Valérie Pécresse auquel on pourrait rajouter le mot "rassembler". La candidate Les Républicains a dévoilé son équipe de campagne et inauguré son QG dans le XVIIème arrondissement de Paris, ce mardi 4 janvier.

Conseillers spéciaux, conseil stratégie, cellule riposte, conseillers politiques, communication, comité de soutien, orateurs régionaux... Une "grande armée de conquête au service de la France" qui a la particularité de rassembler toutes les nuances politiques présentes au sein des Républicains. Rassembler, toujours rassembler.

Comme annoncé dans la foulée de sa victoire au Congrès Les Républicains, Valérie Pécresse s'est entourée de ses quatre anciens adversaires, Eric Ciotti, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin.

Des "mousquetaires" avec des rôles d''ambassadeurs"

Durant cette campagne, ils porteront le titre de "conseillers auprès de la candidate". Des "coéquipiers" qui seront les "ambassadeurs sur le terrain" de Valérie Pécresse. Chacun a une "mission spécifique", a précisé la candidate LR. Ainsi, Éric Ciotti sera chargé de la thématique de l'autorité, Michel Barnier de la France et l'Europe dans le monde, Xavier Bertrand sur le travail et les territoires et Philippe Juvin sur la santé.

Des "mousquetaires" comme aime les qualifier la candidate Les Républicains. Après sa victoire au congrès, elle avait poussé la référence littéraire et déclaré : "Une pour tous et tous pour une !". Des ambassadeurs mi-porte-parole, mi-conseiller qui "auront vocation à se déplacer en région et présider des meetings", explique le député LR Robin Reda.

Valérie Pécresse ne veut laisser de place à aucune fissure qui pourrait diviser sa famille politique et affaiblir sa candidature. C'est pourquoi elle n'a pas seulement intégré les ex-candidats au congrès à son équipe de campagne. La présidente de la région Île-de-France a aussi donné des postes-clés aux proches des mousquetaires. Alexandra Borchio-Fontimp qui faisait partie de l'équipe d'Eric Ciotti est intégrée au sein du pôle "animation militante". Émilie Bonnivard de l'équipe de Michel Barnier fait partie des orateurs régionaux.

Vincent Chriqui, de l'écurie Bertrand est au sein du pôle "projet". François Varlet de l'équipe de Philippe Juvin fait partie du pôle "élus et territoires".

50 nuances de droite

Afin d'embarquer toute sa famille politique avec elle, Valérie Pécresse a aussi soigné toutes les nuances de la droite. Le président du Sénat Gérard Larcher est le président d'honneur du comité de soutien à Valérie Pécresse. Lancien président des Républicains Laurent Wauquiez est le président du comité de soutien des élus.



Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau est conseiller auprès de la candidate chargée d'élaborer le programme des 100 premiers jours et Damien Abad, le président des députés LR est en charge des questions d'éduction, de famille, de jeunesse et de République solidaire. Quant au centriste Hervé Morin, il est en charge de la thématique croissance, innovation et souveraineté économique.



Une armée prête à batailler lors de cette élection présidentielle dont le premier tour a lieu dans trois mois. Attention à ne pas "remplir des cases" juste "pour rassembler", explique un député LR. Autrement dit, éviter l'armée mexicaine.