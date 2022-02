Pécresse victime de machisme ? Pour Rossignol, "on réinvisibilise le discours politique des femmes"

Laurence Rossignol reconnaît que la politique est un monde machiste. Historiquement, "la politique est une histoire d'homme", explique la sénatrice PS de l'Oise et ancienne ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes sur RTL midi.

Suite aux critiques suscitées par son premier grand meeting, Valérie Pécresse a dénoncé sur BFMTV le "phénomène machiste" dont elle était victime.



Laurence Rossignol affirme que "l'art oratoire est questionné d'une manière différente pour les femmes que pour les hommes" et que "l'entrée massive des femmes en politique est aussi questionnée à l'aune de ce qu'on a l'habitude d'attendre d'un orateur." Celle qui est aussi la Présidente de l’Assemblée des Femmes a affirmé que "quand il s'agit des femmes, on commente leur voix".

S'il y a des "tabous nouveaux" et qu'on ne fait plus nécessairement "de commentaires sur la manière de s'habiller des femmes" on se concentre désormais "sur la forme du discours" et "on oublie l'essentiel : le fond" a regretté la sénatrice.



Selon elle, "on y passe beaucoup plus de temps quand il s'agit des femmes" alors qu'après le meeting de la candidate des Républicains, "le fond devait plutôt interpeller que ses qualités moyennes de grande oratrice". Elle s'est inquiétée : "à trop parler de la forme, on ne fait plus attention au fond et on réinvisibilise le discours politique des femmes".