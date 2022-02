Théorie du "grand remplacement" : pour Praud, "quelque chose ne va pas" si Pécresse est "ambiguë"

Valérie Pécresse a mentionné la théorie du "grand remplacement" lors de son meeting au Zénith de Paris dimanche 13 février. Ce lundi, la candidate LR a déclaré ne pas "se résigner aux théories d'Éric Zemmour et de l'extrême droite" et assuré qu'"il y a aujourd'hui en France des zones de non-France", lors de son Petit-déjeuner présidentiel sur RTL.

Pascal Praud est revenu sur ce rétropédalage dans Les Auditeurs ont la parole ce lundi 14 février. Pour le journaliste, "c'est toujours difficile de savoir ce qu'elle avait dans la tête". "Il y a deux solutions : est-ce qu'elle est de bonne foi ou de mauvaise foi", interroge-t-il. Sur la forme, "lorsqu'on s'exprime si on ne se fait pas comprendre c'est peut être que ça vient de soi. S'il y a une ambiguïté dans ce qui a été dit c'est que quelque chose ne va pas", estime-t-il.

Sur le fond, la théorie du "grand remplacement", "qu'il y ait des endroits de France où les mœurs, les habitudes et les coutumes françaises ne soient plus représentées, ce serait idiot de le nier, c'est une réalité", assure Pascal Praud. Toutefois, il ajoute : "le mot 'grand remplacement' ne me parait pas adapté parce que la majorité des villes, quartiers de France sont dans la tradition de notre culture."

Et l'animateur de proposer : "Ca serait intéressant d'avoir des statistiques ethniques un jour en France. Le fait de ne pas les vouloir créé une forme de doute."