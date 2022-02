INFO RTL - Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse change de stratégie après son meeting

Le chamboule-tout du jour pour Valérie Pécresse qui a reconnu lundi 14 février sur RTL qu'elle n'était pas une grande oratrice, après son meeting mitigé de ce week-end. "Il y avait énormément de monde, la salle était dure à prendre et si vous voulez des orateurs, il y en a plein dans la campagne. Moi je suis une faiseuse", s'est-elle justifiée.

La candidate LR a ainsi affirmé qu'elle était effectivement "plus à l'aise dans le dialogue avec les Français". Et donc la stratégie va changer. La décision a été prise lundi, raconte un soutien de Valérie Pécresse. Il y aura des plus petits meetings comme au Cannet ce vendredi devant 2.500 personnes, et aussi des formats nouveaux.

Finis les grands discours. LR a choisi 4 villes : Lyon, Nice, Bordeaux et Marseille. Sur la scène, la candidate de droite sera entourée d'une dizaine de personnes pour qu'il y ait des questions et des échanges. L'objectif : montrer une candidate plus naturelle, plus à l'aise, et qui connait ses dossiers sur le bout des doigts.