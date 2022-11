"Louis Boyard venait visiblement chercher son buzz sur Bolloré", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre des Transports, invité sur RTL, lundi 14 novembre, qui est revenu sur la polémique entre le présentateur Cyril Hanouna et le député LFI, Louis Boyard. "Il a fait les Grandes gueules, il était chez Hanouna, il sait parfaitement ce que c'est que le buzz", a-t-il ajouté.

"Visiblement, il n'était pas naïf, il savait globalement le format dans lequel il était", a renchéri l'homme politique en parlant de Louis Boyard. Jean-Baptiste Djebbari a aussi confié avoir été l'un des premiers à s'être rendu sur le plateau Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, en tant que député et en tant que ministre. "Le plateau d'Hanouna, c'est vraiment pas simple, c'est l'arène", s'est-il souvenu.



"J'y allais pour une bonne raison et je pense que cette raison, elle est toujours valide, c'est que vous touchez des publics différents", a souligné Jean-Baptiste Djebbari, qui a dit s'être fait reconnaître par d'autres publics dans la rue, au lendemain des émissions. Dans un monde qui n'aime plus les politiciens, il a réaffirmé sa volonté de rencontrer des "audiences plus populaires".

